01.11.2020 (10:59)

Юнармейцы города Бийска Алтайского края заняли 3 место во Всероссийском интернет-чемпионате по истории ВОВ «От Бреста до Сталинграда»

Чемпионат был посвящён 75-ой годовщине Победы.

В ходе чемпионата ребятам предстояло командное состязание, в рамках которого нужно было за 60 минут ответить на 50 вопросов. Тема чемпионата «От Бреста до Сталинграда» была посвящена историческим событиям на отрезке от начала Великой Отечественной войны до победы в Сталинградской битве.

«Лучший путь воспитания патриотизма - сохранить для юных патриотов память о подвиге. Участие в чемпионате позволило проверить знание наших ребят в истории бессмертного подвига фронта и тыла в годы Великой Отечественной»,- отметил начальник штаба «Юнармии» по Бийскому округу Евгений Овчинников.

Мероприятие собрало около 80 команд от молодёжных и детско-юношеских организаций из 32 регионов России, также из Луганской и Донецкой Народных Республик.

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