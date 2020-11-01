01.11.2020 (10:42)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 воинских мемориалов в Ленинградской области

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа проведут благоустройство территорий воинских мемориалов и братских захоронений советских солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны.

Особое внимание будет уделено одиночным и групповым захоронениям военнослужащих, расположенных в местах ожесточённых боёв в отдалённых территориях и лесных массивах, а также Лемболовской твердыне, Невскому пятачку, Лужскому рубежу и захоронениям в Выборгском районе.

Военнослужащие уберут опавшую листву и бытовой мусор, проведут ремонт и покраску металлических ограждений, вырубку ссохшегося кустарника, восстановят кирпичную кладку на постаментах и стелах, реконструируют бронетехнику и её элементы, установленные на мемориалах как памятники.

Всего, военнослужащими будет подготовлено к зиме более 60 тыс. кв. м. территории воинских захоронений и мемориалов, расположенных в местах дислокации соединений и воинских частей армии.

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