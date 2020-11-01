Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.11.2020 (10:42)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 воинских мемориалов в Ленинградской области

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа проведут благоустройство территорий воинских мемориалов и братских захоронений советских солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны.

Особое внимание будет уделено одиночным и групповым захоронениям военнослужащих, расположенных в местах ожесточённых боёв в отдалённых территориях и лесных массивах, а также Лемболовской твердыне, Невскому пятачку, Лужскому рубежу и захоронениям в Выборгском районе.

Военнослужащие уберут опавшую листву и бытовой мусор, проведут ремонт и покраску металлических ограждений, вырубку ссохшегося кустарника, восстановят кирпичную кладку на постаментах и стелах, реконструируют бронетехнику и её элементы, установленные на мемориалах как памятники.

Всего, военнослужащими будет подготовлено к зиме более 60 тыс. кв. м. территории воинских захоронений и мемориалов, расположенных в местах дислокации соединений и воинских частей армии.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по кикбоксингу
В гвардейской танковой армии ЗВО на 75% завершён перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
Ведение оборонительного боя отработали военнослужащие ЗВО в Подмосковье
В октябре текущего года саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны, обнаруженных в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false