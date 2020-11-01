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01.11.2020 (10:02)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по кикбоксингу

Турнир по кикбоксингу прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда». Спортсмены были разделены на 10 весовых категорий. По регламенту состязания весовые категории варьировались от 57 до 94 килограмм и более.

По итогам соревнования победители и призеры своих весовых категорий заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях по кикбоксингу среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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