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01.11.2020 (08:22)

Хабаровское региональное отделение «Юнармии» заняло первое место в Дальневосточном федеральном округе в смотре-конкурсе региональных отделении? «ЮНАРМИЯ»

Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса региональных отделении? «ЮНАРМИЯ».

В общем рейтинге, в зоне ответственности Восточного военного округа, первое место заняло региональное отделение «Юнармия» Хабаровского края. Немногим меньше баллов у отделения Якутии. Замкнуло тройку лидеров в Дальневосточном федеральном округе региональное отделение Сахалинской области. Первое место в общероссийском зачете заняло юнармейское движение Республики Татарстан.

Конкурсные материалы оценивались по критериям: «Инфраструктура регионального отделения», «Взаимодействие с партнёрами», «Информационное сопровождение», «Приоритетные мероприятия», «Финансовое обеспечение деятельности».

Командование Восточного военного округа всесторонне помогает региональным отделениям Дальнего Востока и развивает военно-патриотическое движение среди школьников.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы , Юнармия
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