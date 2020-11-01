01.11.2020 (08:15)
Военнослужащие ВВО в Забайкалье выполнили работы по реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, во внеслужебное время, провели реставрацию памятников времен Великой Отечественной войны.
Военнослужащие выполнили очистку прилегающих территорий памятников от травы и мусора, помыли постаменты от пыли и грязи, провели очистку от следов коррозии.
Силами военнослужащих было облагорожено около 10 памятников времен Великой Отечественной войны в г.Чите.
В связи с действующими в крае противоэпидемическими ограничениями наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением всех рекомендаций.
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества