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01.11.2020 (08:15)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье выполнили работы по реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, во внеслужебное время, провели реставрацию памятников времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие выполнили очистку прилегающих территорий памятников от травы и мусора, помыли постаменты от пыли и грязи, провели очистку от следов коррозии.

Силами военнослужащих было облагорожено около 10 памятников времен Великой Отечественной войны в г.Чите.

В связи с действующими в крае противоэпидемическими ограничениями наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением всех рекомендаций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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