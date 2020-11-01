01.11.2020 (08:07)
В Бурятии в соединениях и воинских частях ВВО проведен единый день правовых знаний
В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, был проведен Единый день правовых знаний.
В ходе мероприятия специалисты подробно ответили на вопросы, по порядку прохождения военной службы, нормах довольствия, правилам предоставления служебного жилья.
В качестве экспертов по данным вопросам выступили приглашенные сотрудники военной юстиции, которые также дали разъяснения, о предоставляемых льготах военнослужащим и членам их семей.
В завершении мероприятия сотрудники военной юстиции провели индивидуальные консультации.
Проведение единого дня правовых знаний направлено на повышение правовой грамотности военнослужащих, а также разъяснение им отдельных вопросов законодательства РФ, определяющих порядок и правила прохождения военной службы для всех категорий военнослужащих.