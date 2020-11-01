Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.11.2020 (08:07)

В Бурятии в соединениях и воинских частях ВВО проведен единый день правовых знаний

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, был проведен Единый день правовых знаний.

В ходе мероприятия специалисты подробно ответили на вопросы, по порядку прохождения военной службы, нормах довольствия, правилам предоставления служебного жилья.

В качестве экспертов по данным вопросам выступили приглашенные сотрудники военной юстиции, которые также дали разъяснения, о предоставляемых льготах военнослужащим и членам их семей.

В завершении мероприятия сотрудники военной юстиции провели индивидуальные консультации.

Проведение единого дня правовых знаний направлено на повышение правовой грамотности военнослужащих, а также разъяснение им отдельных вопросов законодательства РФ, определяющих порядок и правила прохождения военной службы для всех категорий военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялась тренировка пожарных расчётов
В Бурятии прошла акция памяти Героя России матроса Алдара Цыденжапова
В 2020 году на территории Приморья служебным жильём обеспечены 854 семьи военнослужащих
На объектах войск и сил на северо-востоке России отопительный сезон проходит без срывов

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false