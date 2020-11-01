Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.11.2020 (08:02)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялась тренировка пожарных расчётов

С пожарными командами армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине проведена тренировка по ликвидации условного возгорания на территории мотострелкового соединения.

В ходе тренировки, произошло задымление строения, расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. В течение 10 минут личный состав пожарного подразделения прибыл на место условного пожара.

Особенностью тренировки являлось использование специализированных пожарных лафетов, защищающих личный состав пожарных расчётов.

При проведении мероприятия основное внимание уделялось слаженности действий каждого военнослужащего пожарной команды, умению быстро, а главное правильно действовать в сложившейся ситуации.

Кроме того, были отработаны действия по оповещению личного состава при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте повышенной опасности.

Перед практической частью тренировки, с военнослужащими были проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи.

В локализации условного очага возгорания было привлечено две единицы специальной техники КАМАЗ-43118 АЦ 6,0-40 и 12 человек входящих в состав пожарных расчётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии прошла акция памяти Героя России матроса Алдара Цыденжапова
В 2020 году на территории Приморья служебным жильём обеспечены 854 семьи военнослужащих
На объектах войск и сил на северо-востоке России отопительный сезон проходит без срывов
Новобранцы армейского корпуса ВВО на Сахалине начали постигать азы военной науки

Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false