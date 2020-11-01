01.11.2020 (08:02)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялась тренировка пожарных расчётов

С пожарными командами армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине проведена тренировка по ликвидации условного возгорания на территории мотострелкового соединения.

В ходе тренировки, произошло задымление строения, расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. В течение 10 минут личный состав пожарного подразделения прибыл на место условного пожара.

Особенностью тренировки являлось использование специализированных пожарных лафетов, защищающих личный состав пожарных расчётов.

При проведении мероприятия основное внимание уделялось слаженности действий каждого военнослужащего пожарной команды, умению быстро, а главное правильно действовать в сложившейся ситуации.

Кроме того, были отработаны действия по оповещению личного состава при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте повышенной опасности.

Перед практической частью тренировки, с военнослужащими были проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи.

В локализации условного очага возгорания было привлечено две единицы специальной техники КАМАЗ-43118 АЦ 6,0-40 и 12 человек входящих в состав пожарных расчётов.

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