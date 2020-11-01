01.11.2020 (05:40)

Новейший корвет ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, продолжает в море программу заводских ходовых испытаний.

В Японском море проведены очередные артиллерийские стрельбы. Испытана 100-миллиметровая универсальная корабельная артустановка А-190 из которой в различных режимах вёлся огонь по морским и воздушным целям.

Работу корабля в море обеспечивают самолёты морской авиации ТОФ.

Ранее корвет провёл прочностные испытания оружия.

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