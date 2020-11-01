Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.11.2020 (05:40)

Новейший корвет ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, продолжает в море программу заводских ходовых испытаний.  

В Японском море проведены очередные артиллерийские стрельбы. Испытана 100-миллиметровая универсальная корабельная артустановка А-190 из которой в различных режимах вёлся огонь по морским и воздушным целям.

Работу корабля в море обеспечивают самолёты морской авиации ТОФ.

Ранее корвет провёл прочностные испытания оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход
Корабль Балтийского флота в рамках тренировки провел электронные ракетные пуски
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл тренировку по ПВО в Средиземном море
В 2020 году на территории Приморья служебным жильём обеспечены 854 семьи военнослужащих

Метки:
Тихоокеанский флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false