01.11.2020 (05:40)
Новейший корвет ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море
Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, продолжает в море программу заводских ходовых испытаний.
В Японском море проведены очередные артиллерийские стрельбы. Испытана 100-миллиметровая универсальная корабельная артустановка А-190 из которой в различных режимах вёлся огонь по морским и воздушным целям.
Работу корабля в море обеспечивают самолёты морской авиации ТОФ.
Ранее корвет провёл прочностные испытания оружия.
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