01.11.2020 (04:50)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход



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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока для решения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В период плавания предусмотрены деловые заходы отряда в ряд портов иностранных государств.

Ранее, в ходе контрольного выхода, предварявшего поход, корабли в Японском море совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, проверили надежность систем связи. Также, во взаимодействии с морской авиацией, проведены учения по совместному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, передачи грузов в море.

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