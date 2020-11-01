01.11.2020 (04:50)
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока для решения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В период плавания предусмотрены деловые заходы отряда в ряд портов иностранных государств.
Ранее, в ходе контрольного выхода, предварявшего поход, корабли в Японском море совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, проверили надежность систем связи. Также, во взаимодействии с морской авиацией, проведены учения по совместному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, передачи грузов в море.