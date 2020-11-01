01.11.2020 (04:19)

В Тульском гарнизоне сотрудники ВАИ провели занятия по эксплуатации автотранспорта в зимних условиях

В Туле сотрудниками военной автоинспекции (ВАИ) проведены занятия с военнослужащими гвардейского десантно-штурмового соединения по эксплуатации автомобильного транспорта зимой, в рамках которых доведен порядок подготовки личного транспорта к эксплуатации в условиях низких температур.

На проведенном плановом смотре готовности транспорта с участием сотрудников Тульского территориального ВАИ проведен инструктаж по требованиям положений руководящих документов, показаны состояние и готовность к эксплуатации автомобильных шин и дисков, необходимое состояние рулевой и тормозных систем автомобиля.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения у военнослужащих имеющих детей проверено наличие автомобильных кресел и их соответствие возрасту ребенка, наличие и исправность огнетушителей, а также медицинских аптечек.

Сотрудниками ВАИ напомнили участникам занятий, что соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима, а также правильное своевременное обслуживание позволяют сохранить жизнь и здоровье военнослужащих и членов их семей.

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