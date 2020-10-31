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31.10.2020 (17:37)

В гвардейской танковой армии ЗВО на 75% завершён перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

В гвардейской танковой армии Западного военного округа на 75% завершён перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

В соответствии с единым планом проведены все виды регламентного технического обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, а также занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в зимних условиях при низких температурах.

На каждой единице техники специалисты выполнили более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости, проведена инвентаризация ЗИП и шлемофонов.

В ходе сезонного обслуживания подразделения танковой армии ЗВО использовали несколько десятков тонн разнообразных масел, более 15 тонн специализированных смазок и свыше 30 тонн специальных жидкостей.

Всего для проведения специальных регламентных работ привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ
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