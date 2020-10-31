31.10.2020 (16:59)

Военнослужащие Мурманского гарнизона Северного флота посетили передвижную выставку «Поезд Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Мурманского гарнизона Северного флота посетили передвижную выставку «Поезд Победы»

Военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота, дислоцированного в Мурманском гарнизоне, посетили уникальную передвижную выставку, посвящённую 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне под названием «Поезд Победы». Железнодорожный состав из восьми вагонов прибыл в город-герой Мурманск на сутки и принял несколько сотен посетителей в условиях строгого соблюдения санитарных и противоэпидемических мер. В вагоны заходили ограниченными группами численностью не более 5-6 человек. Все посетители в обязательном порядке были в индивидуальных средствах защиты.

На выставке воссоздана атмосфера первой половины 40-х годов прошлого века. Здесь нет экскурсоводов. История войны в аудиогиде рассказана словами машиниста Лидии. Её прототипом стала Елена Чухнюк, в годы войны водившая составы с боеприпасами на фронт.

Посетитель выставки испытывает полное погружение в военную эпоху. Не только видит декорации, но слышит звуки и даже ощущает запахи, как в «вагоне-бане», в «бронепоезде» или в «концлагере».

«Поезд победы» показывает войну в динамике развития, от первого дня, когда жизнь ещё только перестраивалась с мирного на военный лад и до возвращения с фронта домой воинов-освободителей. В последнем вагоне много пустующих мест. Это места тех «пассажиров», кто приближал День Победы ценой собственной жизни. Изображения погибших остаются за «окнами» вагона, напоминая ныне живущим о самой страшной странице истории нашей страны.

150 манекенов, использованных на выставке, изображают персонажей той эпохи: солдат Красной Армии и гитлеровцев, узников концлагерей и их надсмотрщиков, санитаров и раненых, жителей блокадного Ленинграда, детей и женщин. Широко использованы голограммы.

Мурманск стал четвёртым городом в первой части пути «Поезда Победы», который стартовал из Москвы 23 октября с Белорусского вокзала и через Псков прибыл в Санкт-Петербург. На очереди - Архангельск, Смоленск, Тула, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосия, Севастополь, Новороссийск и Волгоград.

Планируется, что в мае 2021 года подвижная выставка снова прибудет на Кольский полуостров и её смогут посетить намного больше жителей Заполярья.

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