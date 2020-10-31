31.10.2020 (16:59)
Военнослужащие Мурманского гарнизона Северного флота посетили передвижную выставку «Поезд Победы»
Военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота, дислоцированного в Мурманском гарнизоне, посетили уникальную передвижную выставку, посвящённую 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне под названием «Поезд Победы». Железнодорожный состав из восьми вагонов прибыл в город-герой Мурманск на сутки и принял несколько сотен посетителей в условиях строгого соблюдения санитарных и противоэпидемических мер. В вагоны заходили ограниченными группами численностью не более 5-6 человек. Все посетители в обязательном порядке были в индивидуальных средствах защиты.
На выставке воссоздана атмосфера первой половины 40-х годов прошлого века. Здесь нет экскурсоводов. История войны в аудиогиде рассказана словами машиниста Лидии. Её прототипом стала Елена Чухнюк, в годы войны водившая составы с боеприпасами на фронт.
Посетитель выставки испытывает полное погружение в военную эпоху. Не только видит декорации, но слышит звуки и даже ощущает запахи, как в «вагоне-бане», в «бронепоезде» или в «концлагере».
«Поезд победы» показывает войну в динамике развития, от первого дня, когда жизнь ещё только перестраивалась с мирного на военный лад и до возвращения с фронта домой воинов-освободителей. В последнем вагоне много пустующих мест. Это места тех «пассажиров», кто приближал День Победы ценой собственной жизни. Изображения погибших остаются за «окнами» вагона, напоминая ныне живущим о самой страшной странице истории нашей страны.
150 манекенов, использованных на выставке, изображают персонажей той эпохи: солдат Красной Армии и гитлеровцев, узников концлагерей и их надсмотрщиков, санитаров и раненых, жителей блокадного Ленинграда, детей и женщин. Широко использованы голограммы.
Мурманск стал четвёртым городом в первой части пути «Поезда Победы», который стартовал из Москвы 23 октября с Белорусского вокзала и через Псков прибыл в Санкт-Петербург. На очереди - Архангельск, Смоленск, Тула, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосия, Севастополь, Новороссийск и Волгоград.
Планируется, что в мае 2021 года подвижная выставка снова прибудет на Кольский полуостров и её смогут посетить намного больше жителей Заполярья.