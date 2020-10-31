31.10.2020 (15:47)

Ведение оборонительного боя отработали военнослужащие ЗВО в Подмосковье

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии в рамках тактико-специального учения отработали ведение оборонительных действий в ходе боя с превосходящими силами условного противника.

Танковые подразделения, совершившие марш в неподготовленный район обороны, провели инженерное оборудование и маскировку позиций. С приближением бронетехники условного противника, имитируемой подвижными мишенями, экипажи танков Т-80У открыли огонь. В ходе боевой стрельбы танкисты поразили цели на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. метров. Контратаковали противника мотострелковые подразделения при поддержке экипажей боевых машин пехоты БМП-2.

Также военнослужащие провели боевые стрельбы из стрелкового вооружения в сумеречное время с применением ночных прицелов 1ПН-83 для автоматов АК-74М.

Всего в тактическом учении было задействовано более 400 военнослужащих и около 90 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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