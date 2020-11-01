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01.11.2020 (11:00)

Военные психологи армейского корпуса Черноморского флота проводят социально-психологическое анкетирование новобранцев

Специалисты психологической службы армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к проведению психологического тестирования новобранцев, прибывших в воинские части в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

Первичное психологическое тестирование молодого пополнения проводится с соблюдением всех норм профилактических мероприятий по защите от коронавирусной инфекции.

Специалисты-психологи оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы и участвуют в их подготовке к исполнению обязанностей при несении службы в карауле.

В процессе психологического сопровождения военнослужащих для сплочения воинских коллективов будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия».

Всего к мероприятиям по социально-психологическому тестированию и адаптации военнослужащих привлечено более 25 специалистов-психологов армейского корпуса ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Психологи
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