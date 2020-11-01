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01.11.2020 (10:00)

На Черноморском флоте прошла централизованная тренировка с дежурными подразделениями

В воинских частях Черноморского флота (ЧФ) с личным составом дежурных подразделений прошла централизованная тренировка по отражению нападения диверсионных групп условного противника на объекты флота.

Мероприятие прошло в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных подразделений ЧФ.

В рамках проводимой тренировки на территорию проверяемых воинских частей условно проникли диверсанты противника.

Личный состав всех дежурных подразделений справился с поступившей вводной, применив полученные навыки в соответствии с действующими инструкциями.

В ходе тренировки в качестве подразделений усиления были также задействованы военнослужащие на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ.

Личный состав дежурных подразделений уложился в нормативы сбора и прибытия к назначенному месту и успешно отработал алгоритм действий по полученной вводной.

В централизованной тренировке было задействовано более 500 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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