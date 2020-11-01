01.11.2020 (10:00)
На Черноморском флоте прошла централизованная тренировка с дежурными подразделениями
В воинских частях Черноморского флота (ЧФ) с личным составом дежурных подразделений прошла централизованная тренировка по отражению нападения диверсионных групп условного противника на объекты флота.
Мероприятие прошло в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных подразделений ЧФ.
В рамках проводимой тренировки на территорию проверяемых воинских частей условно проникли диверсанты противника.
Личный состав всех дежурных подразделений справился с поступившей вводной, применив полученные навыки в соответствии с действующими инструкциями.
В ходе тренировки в качестве подразделений усиления были также задействованы военнослужащие на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ.
Личный состав дежурных подразделений уложился в нормативы сбора и прибытия к назначенному месту и успешно отработал алгоритм действий по полученной вводной.
В централизованной тренировке было задействовано более 500 военнослужащих.