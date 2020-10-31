31.10.2020 (14:36)

Военные медики приступили к работе в лечебных учреждениях Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России приступили к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях Курганской области.

Для эффективной работы и оказания помощи курганским коллегам в борьбе с COVID-19 были сформированы врачебные группы. Военные специалисты приступили к оказанию помощи пациентам в медицинских учреждениях Курганской области, где, в первую очередь, необходима помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военные врачи провели осмотры пациентов с COVID-19, организовали взаимодействие с медперсоналом больниц и круглосуточное дежурство в отделениях реанимации и интенсивной терапии, после чего приступили к непосредственному оказанию помощи в лечении.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В его составе военные специалисты реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и др.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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