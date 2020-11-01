01.11.2020 (00:30)

Офицеры управления 15-й армии ВКС (ОсН) повысили результаты стрельбы из штатного оружия

В ходе занятий по огневой подготовке офицеры управления 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) показали лучший результат при сдаче нормативов учебных стрельб из пистолета Макарова в 2020 году.

Перед выполнением контрольных стрельб военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при подготовке к выполнению стрельб, включая разборку и сборку пистолета Макарова, снаряжение магазина, изготовку к бою, закрепили теоретические знания правил стрельбы.

По результатам выполнения учебных стрельб около 45 процентов военнослужащих получили оценку «отлично» и более 40 процентов — «хорошо». Это лучший результат за 2020 учебный год. Предыдущий лучший результат учебных стрельб был в июне, когда оценку «отлично» получили около 40 процентов военнослужащих.

Занятия по огневой подготовке проходили с полным соблюдением требований безопасности, в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового штатного оружия.

Всего в сдаче нормативов по огневой подготовке приняли участие около 120 офицеров управления 15-я армии ВКС (ОсН).

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