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31.10.2020 (14:59)

В межвидовом региональном учебном центре связи РВСН завершились выпускные экзамены

В межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская область), завершились выпускные экзамены.

Около 800 военнослужащих прошли профессиональную подготовку, в ходе которой приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

Выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в РВСН, а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.

Для организации профессиональной подготовки курсантов в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Учебный центр
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