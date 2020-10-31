31.10.2020 (14:24)

Авиационные спасатели ЗВО отработали эвакуацию пострадавших беспарашютным способом в ходе тренировки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на базе отдельного вертолетного полка со специалистами поисково-спасательных и парашютно-десантных служб (ПС и ПДС) Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли показное учебно-методическое занятие.

В ходе теоретической части занятия военнослужащим напомнили особенности поисково-спасательных работ в ночное время, в сложных метеорологических условиях.

На практике специалисты спасательных служб укрепили практические навыки поиска и спасения авиационных экипажей, получивших травмы при катапультировании, извлечения и эвакуации пострадавших беспарашютным способом при помощи спускоподъемных устройств, а также оказания им первой медицинской помощи.

Мероприятие прошло под руководством начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы объединения подполковника Александра Козюлина. «Подобные занятия играют важную роль в подготовке специалистов ПС и ПДС. Благодаря занятиям по специальным видам подготовки наша команда в очередной раз заняла первое место в чемпионате авиационных спасателей ВС РФ, который прошел в сентябре в Краснодарском крае», - подчеркнул он.

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