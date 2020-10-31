31.10.2020 (14:02)

Военнослужащие штаба Северного флота прошли контрольную проверку по физической подготовке

Сегодня в штабе Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота состоялось подведение итогов контрольной проверки военнослужащих управлений, отделов и служб штаба и командования флота. Результаты объявил руководитель проверочной комиссии – заместитель начальника управления физической подготовки и спорта Вооружённых сил России полковник Владимир Неваев.

Проверка продолжалась четыре дня с 27 по 30 октября в главной базе Северного флота – Североморске в спортивном центре морской и физической подготовки, в плавательном бассейне и в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт».

Ежедневно физические упражнения на силу, выносливость и быстроту или ловкость сдавали около 100 военнослужащих в соответствии со своими возрастными группами. Подавляющее большинство, более 94-х процентов, сдали нормативы на оценки «отлично» и «хорошо». Притом отличников было почти в 10 раз больше чем хорошистов. 225 человек по итогам выполнения упражнений показали высший уровень физической подготовленности и заслужили право на дополнительную денежную выплату, которая составляет значительную часть оклада по воинской должности.

Высокий уровень физической подготовленности офицеров штаба Северного флота отметил полковник Владимир Неваев, который от имени начальника управления физподготовки и спорта ВС РФ вручил отдельным военнослужащим флота знак отличия «За заслуги».

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил медаль Министерства обороны России «За отличие в соревнованиях» своему заместителю по финансово-экономической работе полковнику Юрию Данилову и начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову, показавшим высокие достижения в спорте. Также командующий флотом подчеркнул, что за последние годы существенно увеличилось количество военнослужащих, серьёзно занимающихся физкультурой и спортом, а также поддерживающих здоровый образ жизни, чему способствует совершенствование спортивной базы в гарнизонах Северного флота.

Почётные кубки были вручены военнослужащим, набравшим наибольшее количество баллов за выполнение физических упражнений в своих возрастных группах. Всего их восемь. Абсолютным рекордсменов стал офицер регионального центра управления обороной штаба Северного флота майор Алексей Агафонов, выполнивший все нормативы на 100 баллов и набравший 300 баллов и 300 возможных. Он сдал два упражнения на силу, 16 раз сделав подъём силой на перекладине и около минуты продержав «уголок» на брусьях, а также пробежал 3 километра менее чем за 12 минут.

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