31.10.2020 (13:53)

В учебном центре РВСН в Псковской области завершили подготовку более 800 курсантов

Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время пополнят более 800 младших военных специалистов, завершивших обучение в учебном центре РВСН в городе Остров (Псковская область).

Наряду со специалистами систем энергообеспечения, механиками-водителями и связистами, учебный центр РВСН в г. Острове выпустил специалистов по эксплуатации инженерного вооружения РВСН.

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проводится подготовка младших военных специалистов. В их числе – специалисты инженерного профиля, механики-водители всех видов инженерной гусеничной техники, находящейся на вооружении РВСН, младшие военные специалисты по ремонту и эксплуатации машины инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ», боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Военнослужащие с полученной специальностью обеспечат выполнение задач инженерной разведки маршрутов боевого патрулирования, а также проведение мероприятий по скрытию и имитации ракетных комплексов на полевых позициях.

Выпускники учебных центров РВСН способны самостоятельно или в составе дежурных смен выполнять обязанности по несению боевого дежурства, поддержанию в требуемом состоянии вооружения, военной и специальной техники РВСН.

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