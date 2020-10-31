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31.10.2020 (13:36)

Песня «Трава у дома» в исполнении ансамбля Таманской дивизии ЗВО вышла в финал Всероссийский фестиваля «Катюша»

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Вокально-инструментальный ансамбль гвардейской Таманской дивизии танковой армии «Время первых» вышел в финал Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша-2020» с песней Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного «Трава у дома».

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране фестиваль проходил в онлайн формате в несколько этапов. Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 13 ноября 2020 г.

Целью фестиваля является популяризация военной песни в Вооруженных Силах и обществе, активизация творческого потенциала военнослужащих и членов их семей в патриотическом воспитании подрастающего поколения, повышение роли военной, героико-патриотической песни в эстетическом, нравственном и патриотическом воспитании военнослужащих.

Фестиваль берет свое начало в феврале 2007 года. Именно тогда в концертном зале «Александровский» прославленного Ансамбля песни и пляски имени Александрова были названы имена первых лауреатов «Катюши»

За прошедшие годы фестиваль не просто развился и окреп. Он стал поистине настоящим явлением в культурной жизни армии и флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Культура , Ансамбль
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