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31.10.2020 (13:10)

Молодые пилоты армейской авиации Западного военного округа отработали посадку на неподготовленную поверхность

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты с участием молодых летчиков.

В ходе тренировки экипажи многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-35 под руководством опытных лётчиков-инструкторов, помимо основных элементов пилотирования, таких как руление по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет по кругу над аэродромом, отработали приземление на неподготовленные участки местности.

Посадка на подобранную с воздуха площадку, в подобных случаях, выполняется после ее осмотра командиром воздушного судна. После оценки параметров площадки, влияющих на возможность её производства, такие, как полетный вес вертолета, температура наружного воздуха, скорость ветра и высота площадки над уровнем моря, определяется ее пригодность для посадки.

Необходимость в посадке на неподготовленные площадки возникает в первую очередь для высадки личного состава, эвакуации раненых, для доставки боеприпасов и грузов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ
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