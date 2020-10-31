31.10.2020 (12:56)

Около тысячи летчиков выпустили сегодня ВУЗы ВКС в Краснодаре, Челябинске и Сызрани

Торжественные церемонии выпуска молодых офицеров прошли сегодня в Краснодарском высшем военно авиационном училище летчиков им.А.К.Серова, Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.

Всего около тысячи летчиков и штурманов пополнят состав авиационных частей Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России.

Среди выпускников порядка 80 лейтенантов завершили обучение с красным дипломом, а 13 человек – с золотой медалью.

В торжественных мероприятиях в ВУЗах принял участие руководящий состав Воздушно-космических сил: командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов, начальник армейской авиации ВКС полковник Игорь Романов, главный штурман ВВС полковник Анатолий Миняйло.

«Именно вам, молодым офицерам, предстоит осваивать новейшие авиационные комплексы и системы вооружения, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать воздушную мощь и славу России», заявил командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов, выступая перед выпускниками Краснодарского училища летчиков, «Подчеркну особо, что в войсках вас ждут, готовятся к встрече и сделают все необходимое для вашего обустройства и создания благоприятных условий службы», подчеркнул Дронов.

Все выпускники распределены на офицерские должности летного состава (летчиков, штурманов, старших летчиков и т.д.), и будут эксплуатировать, в том числе, новые образцы авиационной техники: истребители Су-30см, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-28н, Ка-52, и многие другие. Для этого спланирована программа переучивания выпускников в соответствующих авиационных центрах в Иваново, Рязани, Липецке и Торжке.

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