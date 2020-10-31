31.10.2020 (12:03)

В Сызрани состоялся выпуск более 300 летчиков армейской авиации для России и ещё пяти государств

Сегодня в единственном высшем военном учебном заведении России, которое готовит офицеров для управления вертолетами - в Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» состоялся юбилейный 50 торжественный выпуск более 300 летчиков армейской авиации для Вооруженных Сил России и ещё пяти государств.

Торжество прошло на плацу учебного заведения.

Первыми свои заветные дипломы и офицерские погоны были вручены 23 выпускникам из России и 3 выпускникам иностранного факультета из Казахстана, которые окончили вуз с отличием. Красные дипломы им вручил начальник филиала полковник Александр Асанов. Всего диплом о соответствующем образовании получили около 290 лейтенантов из России, а также более 20 представителей Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Мозамбика и Монголии. После торжественного вручения всех дипломов гости мероприятия сказали напутственные слова. Также были зачитаны поздравительные адреса от руководства военного ведомства, Воздушно-космических войск и Военно-воздушной академии.

Мероприятие продолжалось ритуалами по прощанию со Знаменем и передаче выпускниками "Ключей от неба" первокурсникам.

Во время прохождения торжественным маршем выпускники по традиции подбросили головные уборы и после поздравили друг друга с окончанием вуза.

При проведении церемонии выпуска было обеспечено соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий

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