31.10.2020 (11:52)
В Поволжье продолжается перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
В соединениях и воинских частях 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, продолжается перевод техники на зимний режим эксплуатации.
Обслуживание организовано в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие выполняют работы по замене топлива, масел и специальных жидкостей, по обслуживанию фильтров, топливных баков, аккумуляторных батарей. Проводится проверка электрических систем и проверяется работоспособности агрегатов.
Данные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах.
В соответствии с планом весь комплекс мероприятий по переводу техники на зимний режим эксплуатации будет завершен в ноябре.
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