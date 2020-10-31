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31.10.2020 (11:52)

В Поволжье продолжается перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, продолжается перевод техники на зимний режим эксплуатации.

Обслуживание организовано в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие выполняют работы по замене топлива, масел и специальных жидкостей, по обслуживанию фильтров, топливных баков, аккумуляторных батарей. Проводится проверка электрических систем и проверяется работоспособности агрегатов.

Данные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах.

В соответствии с планом весь комплекс мероприятий по переводу техники на зимний режим эксплуатации будет завершен в ноябре.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Центральный военный округ
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