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31.10.2020 (11:16)

В Крыму военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота сдали нормативы по физической подготовке

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в ходе контрольной проверки сдали нормативы по физической подготовке.

Личный состав соединений и частей корпуса был проверен по основным физическим качествам: на силу в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, жиме штанги весом в 70 килограммов, толчке 2-х гирь по 24 килограмма, на выносливость в беге на 1, 3 и 5 километра, на быстроту (ловкость) в беге на 60 и 100 метров, а также в челночном беге 10 по 10 метров.

К проверке уровня физической подготовленности было привлечено сто процентов военнослужащих соединений и частей армейского корпуса.

Все мероприятия прошли в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими рекомендациями.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Спорт
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