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31.10.2020 (10:55)

Корабль Балтийского флота в рамках тренировки провел электронные ракетные пуски

В соответствии с планом боевой подготовки сил Балтийского флота экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Зелёный Дол» провёл тренировку по нанесению удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования «Калибр» по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования.

В рамках плановой тренировки специалисты ракетно-артиллерийской боевой части корабля выполнили электронные (условные) одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

Подобные тренировки с экипажами кораблей - носителей ракетных комплексов «Калибр-НК» проводятся на регулярной основе.

В августе, малый ракетный корабль «Зелёный Дол» Балтийского флота в Белом море успешно выполнил практическую стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне «Чижа».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Корабли
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