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31.10.2020 (10:03)

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл тренировку по ПВО в Средиземном море

Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника в Средиземном море.

В соответствии с легендой учения, самолёт условного противника совершил попытку нанесения авиаудара по кораблю управляемыми ракетами.

Условный противник с заданными характеристиками был имитирован электронным способом системой управления вооружения корабля.

В ходе тренировки корабельный расчёт боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал условную цель, а расчёты ПВО при подходе самолёта на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблю.

Учение по ПВО прошло в соответствии с планом выполнения специальных задач группировкой ВМФ в дальней морской зоне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , ПВО , Корабли
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