31.10.2020 (10:03)
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл тренировку по ПВО в Средиземном море
Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника в Средиземном море.
В соответствии с легендой учения, самолёт условного противника совершил попытку нанесения авиаудара по кораблю управляемыми ракетами.
Условный противник с заданными характеристиками был имитирован электронным способом системой управления вооружения корабля.
В ходе тренировки корабельный расчёт боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал условную цель, а расчёты ПВО при подходе самолёта на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблю.
Учение по ПВО прошло в соответствии с планом выполнения специальных задач группировкой ВМФ в дальней морской зоне.