31.10.2020 (09:47)

В армейский корпус Балтийского флота прибыла первая команда призывников

Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, прибыли первые 20 новобранцев призыва "Осень 2020".

Все военнослужащие, прибывшие в объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Для этого в соединениях и частях корпуса сформировано около 10 сводных подразделений, которые принимают молодое пополнение, а питание и занятия по общевойсковой подготовке спланированы таким образом, чтобы исключить возможность контакта призывников с военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей.

Так, все призывники, которые прибывают в соединения и воинские части армейского корпуса, проведут первые 2 недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции и пройдут 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям.

Всего соединения и воинские части общевойскового объединения Балтийского флота примут более 3000 новобранцев.

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