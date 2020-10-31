31.10.2020 (09:14)

Сезонное обслуживание техники и перевод на зимний режим эксплуатации продолжается в отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении из Улан-Удэ

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в Республике Бурятия, как и во всех Вооруженных Силах российской Федерации, продолжается сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации.

“Основной задачей перевода вооружения, военной и специальной техники является их подготовка к зимнему режиму эксплуатации, в ходе которой проводится дефектовка состояния техники и вооружения, доукомплектование запасными частями, инструментами и принадлежностями, заправка горючими и смазочными материалами и проведение всего спектра работ по обслуживанию всех узлов и агрегатов” - отметил заместитель командира соединения по вооружению гвардии подполковник Сергей Ишин.

В соединении к мероприятию подошли со всей ответственностью. Со всеми категориями военнослужащих были проведены занятия по изучению особенностей эксплуатации вооружения, военной и специальной техники в зимних условиях, порядка и способов выполнения запланированных мероприятий, а также комплексные занятия по изучению требований безопасности при выполнении работ по сезонному обслуживанию и правилам обращения с ядовитыми техническими жидкостями.

В ходе производства работ, личный состав подразделений заменил охлаждающие жидкости, фильтрующие элементы и изношенные резинотехнические изделия, масла и смазки, регулируют узлы, механизмы и агрегаты. Также был наведен установленный порядок на всех объектах парка и прилегающей территории, приведены в порядок хранилища и производственные помещения.

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