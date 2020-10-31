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31.10.2020 (08:35)

На российской военной базе в Таджикистане завершился месячник безопасности дорожного движения

В военных городках Душанбе и Бохтар 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, завершился месячник безопасности дорожного движения.

В рамках месячника с водителями были проведены занятия со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и изучения требований безопасности по управлению автомобильной техникой. В парках боевых машин сотрудники 213-й военной автомобильной инспекции провели технический осмотр автомобильного транспорта, а также проверили алгоритм прохождения водителями контрольно-технического пункта перед выходом техники в рейс.

Основная цель месячника безопасности дорожного движения — повышение эффективности работы командования соединения по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущение гибели и травматизма на дорогах.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , Таджикистан , ВАИ
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