31.10.2020 (07:51)

В 2020 году на территории Приморья служебным жильём обеспечены 854 семьи военнослужащих

Отделом (г. Владивосток) Восточного регионального управления жилищного обеспечения («Востокрегионжильё») Министерства обороны Российской Федерации проводится активная работа по обеспечению военнослужащих и членов их семей служебным и постоянным жильём, в том числе постоянным жильём по средствам накопительно-ипотечной системы.

За девять месяцев 2020 года на территории Приморского края служебное жильё получили 854 семьи военнослужащих, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ещё 228 семей военнослужащих обеспечены постоянным жильём и жилищной субсидией. Этот показатель на 50 процентов превышает данные за такой же период прошлого года.

Более 451 военнослужащих - участников НИС получили свидетельства на оформление целевого жилищного займа (ЦЖЗ). Также 236 военнослужащих - участников НИС получили накопления с именного накопительного целевого счёта.

Отделом (г. Владивосток) «Востокрегионжильё» также ведется информационно-разъяснительная работа по доведению до военнослужащих порядка и правил обеспечения жильём по всем направлениям.

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