31.10.2020 (06:46)

Сотрудники 192-й ВАИ в Хакасии предприняли комплекс профилактических мер в связи с ухудшением погодных условий в регионе

Сотрудники 192-й военной автомобильной инспекции (территориальной) в Республике Хакасия предприняли комплекс профилактических мер по снижению аварийности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

В рамках профилактических мероприятий с водителями и военнослужащими владельцами личного транспорта были проведены инструктажи по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Кроме этого, совместно с должностными лицами воинских частей организованы проверки личного автотранспорта военнослужащих на предмет готовности к эксплуатации в зимних условиях, исправности ремней безопасности и наличия детских удерживающие устройств (у военнослужащих имеющих детей до 12 лет), а также наличие у военнослужащих документов согласно правил дорожного движения.

На выездах из военных городков Абаканского гарнизона выставлялись совместные посты со 192 ВАИ, ГИБДД по Республике Хакасия и военной полиции, где проверяли не только техническое состояние военных автомобилей и соблюдения правил дорожного движения, но и законность выезда военнослужащих за пределы гарнизона на личном транспорте.

Дополнительно 192 ВАИ (территориальная) рекомендовала командирам воинских частей Абаканского гарнизона в связи с ухудшением погодных и дорожных условий максимально ограничить использование транспортных средств ВС РФ с учетом их специфики.

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