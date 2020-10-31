31.10.2020 (06:04)

На объектах войск и сил на северо-востоке России отопительный сезон проходит без срывов

Отопительный сезон в 67 военных городках войск и сил на северо-востоке России стартовал уже более месяца назад. За этот период специалистами жилищно-коммунальной службы №3 (Петропавловск-Камчатский) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны РФ по Восточному военному округу (ЖКС №3) не было допущено срывов в обеспечении теплом военных объектов и жилых домов.

В ходе подготовки к отопительному периоду на территории Камчатского края подготовлено и проверено более 40 многоквартирных жилых домов, более 750 объектов казарменно-жилищного фонда, 10 центральных отопительных пунктов, более 225 километров тепловых сетей. На котельных ЖСК№3 создан необходимый запас твердого и жидкого топлива. Всего к началу отопительного сезона в службе было запасено почти 23 тыс. тонн угля и 665 тонн жидкого котельного топлива. Кроме того, в ЖСК созданы запасы аварийной трубной продукции, узлов и агрегатов для объектов теплового хозяйства, в готовности находятся мобильные котельные установки.

Для оперативного устранения возможный аварийных ситуаций в ЖСК работает диспетчерская служба, созданы три аварийно-ремонтных бригады общей численностью более 100 человек. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием и специальным автотранспортом.

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