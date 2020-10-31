31.10.2020 (05:57)

Новобранцы армейского корпуса ВВО на Сахалине начали постигать азы военной науки

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на острове Сахалин, новобранцы осеннего призыва уже начали постигать азы военной науки.

По прибытии в воинскую часть первые новобранцы уже прошли двух недельный карантин, после чего они были определены в роту молодого пополнения, командирами в которой назначены наиболее опытные офицеры и подготовленные сержанты.

В настоящее время с организованы занятия, в ходе которых военнослужащие изучают общевоинские уставы, получают первичные знания по тактической и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Перед церемонией принятия Военной присяги с новобранцами интенсивно проводятся занятия по строевой подготовке, в ходе которых они изучают и отрабатывают выполнение одиночных строевых приёмов, а также с оружием.

Кроме того, с молодыми солдатами проводится комплекс мероприятий по психологической адаптации к прохождению военной службы, ознакомлению их с боевыми традициями, боевого пути и историей мотострелкового соединения.

Новобранцы с нетерпением ждут торжественного принятия Военной присяги, которая состоится в ближайшее время.

По окончании общевоинского курса принятия Военной присяги военнослужащие будут распределены по подразделениям с учетом результатов профессионально-психологического отбора.

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