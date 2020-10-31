31.10.2020 (05:37)
Тренировки с подразделениями противодействия терроризму проведены в Приморской общевойсковой армии ВВО
В соединениях и воинских частях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведена плановая проверка подразделений противодействия терроризму.
В ходе мероприятия группы антитеррора получили сигнал от дежурных смен, а затем военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию и уничтожению условных вооруженных групп, пытавшихся проникнуть на объекты военной инфраструктуры.
При штурме зданий, в которых укрывались условные террористы, использовались имитационные средства для скрытного передвижения, а также для создания обстановки максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы.
На тренировках особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами антитеррористических подразделений, ведению РХБ и инженерной разведки.