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31.10.2020 (05:37)

Тренировки с подразделениями противодействия терроризму проведены в Приморской общевойсковой армии ВВО

В соединениях и воинских частях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведена плановая проверка подразделений противодействия терроризму.

В ходе мероприятия группы антитеррора получили сигнал от дежурных смен, а затем военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по  блокированию и уничтожению условных вооруженных групп, пытавшихся  проникнуть на объекты военной инфраструктуры.

При штурме зданий, в которых укрывались условные террористы, использовались имитационные средства для скрытного передвижения, а также для создания обстановки максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы.

На тренировках особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами антитеррористических подразделений, ведению РХБ и инженерной разведки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
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