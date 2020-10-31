31.10.2020 (05:32)
Психологи Каспийской флотилии организовали работу с военнослужащими в полевых условиях
В Дагестане специалисты психологической работы Каспийской флотилии (КФл) выполняют мероприятия по психологическому сопровождению военнослужащих в полевых условиях на полигоне Аданак.
С военнослужащими подразделений морской пехоты КФл психологи провели исследования с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов. На основе полученных результатов разработали методики для индивидуальной работы.
Особое внимание уделено психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач в различных условиях. Также в ходе психологического сопровождения использовались приёмы регуляции психоэмоционального состояния в ходе боевой подготовки.
Важно отметить, что военные психологи в целях поддержания высокого профессионального уровня на регулярной основе организовывают работу своих пунктов на полигонах и местах выполнения учебно-боевых задач подразделениями флотилии.
В результате проведённых мероприятий специалисты разработали планы по психологическому сопровождению военнослужащих и провели тестирование около 200 морских пехотинцев КФл.