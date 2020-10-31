31.10.2020 (05:23)

Пункт отбора на военную службу по контракту в Краснодаре с начала года направил в войска более 2000 человек

С начала текущего года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре было направлено в войска более 2 тыс. человек, что на 10% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в Южном военном округе (ЮВО) оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями. Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Военные психологи ЮВО активно используют новые методики психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников ВУЗов, так и с необходимостью психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.

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