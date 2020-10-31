31.10.2020 (04:59)

Тренировка по противодействию терроризму прошла в мотострелковом соединении армейского корпуса ВВО на Сахалине

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированном на Сахалине, проведена тренировка по отражению попытки нападения условной террористической группы. По замыслу тренировки условная террористическая группа, предприняла попытку проникновения на территорию военного городка с целью захвата вооружения и военной техники.

При получении сигнала о попытке проникновения «террористов» на объект воинской части, военнослужащие подразделения антитеррора выдвинулись

на указанные рубежи, где заняли назначенные рубежи на местности и блокировали пути возможного отхода группы боевиков. После чего огнём из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7, а также из штатного вооружения БТР-80 и МТЛБ условная террористическая группа была полностью уничтожена.

В мероприятии было задействовано более 50 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 1 тыс. холостых боеприпасов, имитационных средств и дымов.

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