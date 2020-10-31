31.10.2020 (04:15)

Курсанты Дальневосточного ВОКУ приняли участие в «Правовом диктанте»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского приняли участие в образовательной акции Министерства обороны РФ «Правовой диктант». Мероприятие состоялось в рамках единого дня правовых знаний.

В училище было развернуто несколько площадок. Для сохранения здоровья курсантов были приняты все необходимые требования санитарно-эпидемиологического характера. Проведена дезинфекция, а также все курсанты надели медицинские маски.

Сами задания включали в себя вопросы с вариантами ответов. Вопросы касались различных аспектов российского законодательства. Особое внимание было уделено военно-правовой отрасли права.

Курсанты проявили к правовому диктанту высокий интерес. Это первый проведенный диктант на правовую тему в данном формате. Всего в мероприятии приняло участие около 500 курсантов.

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