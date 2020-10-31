31.10.2020 (04:09)

Конкурс «Лучший юнармеец города Хабаровска-2020» состоялся в краевом центре

В краевой столице завершён конкурс «Лучший юнармеец города Хабаровска-2020». В соревновании приняли участие юноши и девушки от 14 до 18 лет, разделенные на четыре возрастные группы.

Конкурс проходил на учебной базе военно-патриотического клуба «Данко» в несколько этапов. В первый день юнармейцы представляли презентацию «Мой клуб - моя семья». В следующий – показали свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, выполнили нормативы по разборке-сборке АК-74 и снаряжении магазина автомата Калашникова патронами, а также в надевании защитного костюма.

Третий день конкурса выявил лучшего спортсмена среди участников. Уровень физической подготовки участники продемонстрировали в ходе сдачи нормативов по бегу на 100, 1000 и 2000 метров, подтягиванию на перекладине, отжиманию и подниманию туловища из положения лëжа на спине.

Завершающим этапом конкурса стала сдача упражнений по строевой подготовке, выполнение которых оценивали военнослужащие роты почетного караула Восточного военного округа.

В конкурсе «Лучший юнармеец города Хабаровска-2020» приняло участие более 40 юнармейцев, каждый участник которого продемонстрировал свои навыки в различных дисциплинах.

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