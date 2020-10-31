31.10.2020 (03:47)

Онлайн-концерт состоится в Доме офицеров Белогорского гарнизона ВВО ко Дню народного единства

В честь празднования Дня народного единства в Доме офицеров Белогорского гарнизонного Восточного военного округа пройдет онлайн-концерт «Мы вместе – великая сила».

Откроет онлайн-программу исторический видеофильм, посвященный историческим событиям периода «смутного времени» России 1612 года. Со вступительным словом к собравшимся гостям выступят руководители Дома офицеров Константин Верихов и Олег Катков. В торжественной части концерта представители творческих коллективов выступят с творческой программой. Солисты Дома офицеров исполнят патриотические песни «Россия моя», «Россия-матушка» и «Мы единое целое», а также будет прочитано произведение «Сияй Россия».

В завершении праздничной программы выступит хореографический ансамбль «Мозаика».

Концерт будет транслироваться на интернет-ресурсах культурного учреждения, а видеозапись концерта просмотрят военнослужащие соединений и воинских частей Амурского объединения ВВО.

Справочно :

Дом офицеров Белогорского гарнизона – это учреждение культуры Восточного военного округа, расположенное г. Белогорске Амурской области. С 1937 года коллектив Дома офицеров провел более 5 тысяч концертов и выездных выступлений, в том числе в полевых условиях.

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