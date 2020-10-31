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31.10.2020 (03:40)

В Бурятии проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В Республике Бурятия, в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора по отражению нападения условного противника на военные объекты.

При получении учебного сигнала о попытке нападения на объект военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в назначенный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию между подразделениями в ходе тренировки.

Руководством тренировки также были проработаны вопросы организации управления. В частности, с помощью многофункциональных портативных радиостанций комплекса «Азарт», командирами подразделений, корректировались тактика действий, и выполнение огневых задач, подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
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