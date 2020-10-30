30.10.2020 (20:48)

Кафедре специального вооружения Военной академии РВСН исполнилось 90 лет со дня образования

90 лет со дня образования исполнилось кафедре специального вооружения Военной академии РВСН имени Петра Великого. Она образована в 1930 году как кафедра боеприпасов Артиллерийской академии РККА. Первым ее начальником стал Михаил Федорович Васильев, генерал-лейтенант артиллерии, доктор технических наук, профессор, общепризнанный основатель советской научной школы боеприпасов.

С переходом в 1959 году академии в Ракетные войска стратегического назначения кафедра готовит специалистов в области специальных боеприпасов. На кафедре в разные периоды времени трудились такие видные ученые, как В.И. Рдултовский, Д.Н. Вишневский, Г.М. Третьяков, М.Г. Ефимов, М.И. Михайлов, А.Г. Драпкин, Д.А. Вентцель, В.И. Гладилин, В.Н. Игнатенко, Я.М. Шапиро, Г.Н. Копанский, М.Ф. Васильев, Г.М. Третьяков, В.В. Королев, Н.П. Быжко, М.Е. Катанугин, П.П. Ганичев, А.А. Любомудров, В.С. Сулаквелидзе, А.С. Баланкин, Б.Н. Дуванов, И.Т. Севрюков, Д.Д. Спицын, Н.Н. Радаев и многие другие.

Нынешняя кафедра специального вооружения, являющаяся кафедрой современных боеприпасов различных видов оружия, продолжает славные традиции кафедры боеприпасов ствольной артиллерии. Основным заказчиком подготовки специалистов являются 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. Кафедра поддерживает тесные творческие контакты более чем с 60 организациями.

За 90 лет кафедрой подготовлено свыше 2500 выпускников для войсковых частей, военных представительств, научно-исследовательских институтов и учреждений Министерства обороны. Из них 48 окончили академию с золотой медалью, более 40 выпускников кафедры стали генералами. На кафедре подготовлено 35 докторов наук и более 190 кандидатов наук. Научные и предметно-методические направления, сформированные на кафедре, способствовали организационному и кадровому становлению четырех кафедр академии. Кафедра является ведущей на факультете и в академии. В 2012 году научная школа кафедры была награждена грантом Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ.

В настоящее время на кафедре трудятся два Заслуженных деятеля науки РФ, Заслуженный работник Высшей школы РФ, лауреат премии Совета Министров СССР, неоднократные лауреаты премии Министра обороны. На кафедре осуществляют образовательную деятельность шесть докторов наук и двенадцать кандидатов наук, среди них пять профессоров и два доцента. В составе кафедры две научные школы. На кафедре реализуются образовательные программы адъюнктуры, магистратуры, специалитета и дополнительного образования. С 2019 года кафедру возглавляет доктор технических наук, профессор, действительный член Академии военных наук полковник Евсеев Игорь Валентинович.

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