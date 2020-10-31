31.10.2020 (05:00)

Подразделения РХБ защиты Ивановского соединения ВДВ дезинфицировали железнодорожный состав, убывающий за молодым пополнением



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения РХБ защиты Ивановского соединения ВДВ дезинфицировали железнодорожный состав, убывающий за молодым пополнением

В рамках противоэпидемических мероприятий подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного дезинфицируют железнодорожный состав, планируемый к перевозке новобранцев, призванных на военную службу осенью этого года.

В первую очередь дезинфекции подверглись места общего пользования пассажирских вагонов: входные двери, санузлы, дверные и оконные ручки. Затем был продезинфицирован полностью весь вагон: как снаружи, так и внутри.

За один рабочий день расчет специальной обработки роты РХБ защиты, состоящий из трех военнослужащих и авторазливочной станции АРС-14, способен обработать более десяти пассажирских вагонов, затрачивая на каждый из них в среднем по 45-50 минут.

Расчеты РХБ защиты Ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжат противоэпидемические мероприятия, предусмотренные в рамках призыва граждан на военную службу.

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