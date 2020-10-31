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31.10.2020 (05:00)

Подразделения РХБ защиты Ивановского соединения ВДВ дезинфицировали железнодорожный состав, убывающий за молодым пополнением

В рамках противоэпидемических мероприятий подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного дезинфицируют железнодорожный состав, планируемый к перевозке новобранцев, призванных на военную службу осенью этого года.

В первую очередь дезинфекции подверглись места общего пользования пассажирских вагонов: входные двери, санузлы, дверные и оконные ручки. Затем был продезинфицирован полностью весь вагон: как снаружи, так и внутри.

За один рабочий день расчет специальной обработки роты РХБ защиты, состоящий из трех военнослужащих и авторазливочной станции АРС-14, способен обработать более десяти пассажирских вагонов, затрачивая на каждый из них в среднем по 45-50 минут.

Расчеты РХБ защиты Ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжат противоэпидемические мероприятия, предусмотренные в рамках призыва граждан на военную службу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Командование Воздушно-десантных войск , COVID-19
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