31.10.2020 (05:00)
Подразделения РХБ защиты Ивановского соединения ВДВ дезинфицировали железнодорожный состав, убывающий за молодым пополнением
В рамках противоэпидемических мероприятий подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного дезинфицируют железнодорожный состав, планируемый к перевозке новобранцев, призванных на военную службу осенью этого года.
В первую очередь дезинфекции подверглись места общего пользования пассажирских вагонов: входные двери, санузлы, дверные и оконные ручки. Затем был продезинфицирован полностью весь вагон: как снаружи, так и внутри.
За один рабочий день расчет специальной обработки роты РХБ защиты, состоящий из трех военнослужащих и авторазливочной станции АРС-14, способен обработать более десяти пассажирских вагонов, затрачивая на каждый из них в среднем по 45-50 минут.
Расчеты РХБ защиты Ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжат противоэпидемические мероприятия, предусмотренные в рамках призыва граждан на военную службу.