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30.10.2020 (20:05)

В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатывается наземный комплекс разведки

В целях дальнейшего развития наземных робототехнических комплексов инженерной разведки и локального разминирования организована инициативная работа по доработке в интересах инженерных войск перспективного наземного робототехнического комплекса «Капитан».

Комплекс «Капитан» может проводить обследования помещений, подвалов, пещер, убежищ, днищ автомобилей и т.д. на дистанции управления до 1000 метров на открытой местности и до 500 метров в условиях городской застройки.

Комплекс может вести аудиовизуальную разведку окружающей обстановки с помощью оптических средств разведки, работающих как в видимом, так и в ИК режимах, при этом оптический зум составляет до 40 крат.

Наземный робототехнический комплекс «Капитан» представляет собой модульную платформу, что позволяет размещать различное модульное рабочее и разведывательное оборудование, а использование специального стыковочного узла значительно снижает время установки сменных модулей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Инженерные войска , Перевооружение , ОПК
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