30.10.2020 (19:41)

На вооружение подразделений военной полиции поступила первая партия бронемашин «Патруль»

Сегодня в торжественной обстановке на полигоне Алабино (Московская обл.) прошла передача первых пяти специальных транспортных средств военной полиции «Патруль». В церемонии принял участие начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко.

«Сегодня мы принимаем на вооружение подразделений военной полиции бронированные автомобили «Патруль», которые уже успешно прошли испытания. Автомобили будут применяться для обеспечения сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и, самое главное, защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств», — сказал Сергей Кураленко.

Поставка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Перед принятием на вооружение бронемашины прошли испытания в экспедициях Министерства обороны РФ к Северному Ледовитому океану и на гору Эльбрус, где показали высокие эксплуатационные характеристики.

«Поступление современной военной техники является результатом работы большого коллектива. Хотел бы поблагодарить представителей промышленности за разработку, изготовление и своевременную поставку техники», — добавил начальник Главного управления военной полиции Минобороны России.

Автомобиль «Патруль» построен на отечественном шасси автомобиля КамАЗ. Его корпус выполнен в виде бронированной капсулы и защищает личный состав от поражения стрелковым оружием калибра 5,45 и 7,62, подрывов взрывчатых веществ массой до 2 кг в тротиловом эквиваленте при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта. На окна автомобиля установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения.

Запас хода автомобиля на полной заправке топливом составляет 1000 км. Топливные баки обработаны специальным раствором, который при пробитии стрелковым оружием затягивает отверстие и устраняет утечку топлива.

Автомобили будут использоваться для выполнения всех задач, возложенных на военную полицию.

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