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30.10.2020 (19:25)

Командующий Северным флотом вручил офицерам награды и погоны

Сегодня в штабе Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота состоялось заседание Военного совета. Перед его началом командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил присутствующих с 324-й годовщиной со дня образования ВМФ России и вручил государственные награды ряду офицеров.

Орденом Мужества был награждён командир атомного подводного крейсера капитан 1 ранга Николай Цибулько.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук командующего получили начальник отделения береговых войск полковник Андрей Грибов и старший специалист аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2 ранга Денис Крец.

Медаль Жукова была вручена старшему офицеру отдела береговых войск Северного флота капитану 2 ранга Сергею Колошину, а медаль Суворова — старшему помощнику дежурного регионального центра управления штаба Северного флота капитану 3 ранга Алексею Цуркану.

Очередное воинское звание «полковник» приказом Министра обороны России было присвоено заместителю командующего флотом по финансово-экономической работе – начальнику финансово-экономической службы Северного флота подполковнику Юрию Данилову. Вице-адмирал Александр Моисеев торжественно вручил ему погоны полковника.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Награждения
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