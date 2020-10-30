30.10.2020 (19:25)
Командующий Северным флотом вручил офицерам награды и погоны
Сегодня в штабе Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота состоялось заседание Военного совета. Перед его началом командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил присутствующих с 324-й годовщиной со дня образования ВМФ России и вручил государственные награды ряду офицеров.
Орденом Мужества был награждён командир атомного подводного крейсера капитан 1 ранга Николай Цибулько.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук командующего получили начальник отделения береговых войск полковник Андрей Грибов и старший специалист аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2 ранга Денис Крец.
Медаль Жукова была вручена старшему офицеру отдела береговых войск Северного флота капитану 2 ранга Сергею Колошину, а медаль Суворова — старшему помощнику дежурного регионального центра управления штаба Северного флота капитану 3 ранга Алексею Цуркану.
Очередное воинское звание «полковник» приказом Министра обороны России было присвоено заместителю командующего флотом по финансово-экономической работе – начальнику финансово-экономической службы Северного флота подполковнику Юрию Данилову. Вице-адмирал Александр Моисеев торжественно вручил ему погоны полковника.