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30.10.2020 (19:21)

Военные повара ЗВО провели для военнослужащих день именинника

Сегодня в столовых соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) был проведён день именинника, в ходе которого военные повара поздравили военнослужащих, праздновавших свои дни рождения.

День именинника прошел в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях.

В столовых Балтийского флота, танковой и общевойсковых армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО прибывшие на обед подразделения, помимо традиционного обеда из нескольких блюд ежедневного рациона, овощей из салат-бара, ждала также выпечка, сладости, фрукты и другие угощения.

В мероприятиях дня именинника приняли участие более 8 тыс. военнослужащих по призыву.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Западный военный округ , Социальное развитие
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