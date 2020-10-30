30.10.2020 (19:21)
Военные повара ЗВО провели для военнослужащих день именинника
Сегодня в столовых соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) был проведён день именинника, в ходе которого военные повара поздравили военнослужащих, праздновавших свои дни рождения.
День именинника прошел в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях.
В столовых Балтийского флота, танковой и общевойсковых армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО прибывшие на обед подразделения, помимо традиционного обеда из нескольких блюд ежедневного рациона, овощей из салат-бара, ждала также выпечка, сладости, фрукты и другие угощения.
В мероприятиях дня именинника приняли участие более 8 тыс. военнослужащих по призыву.
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